Ефремову отказали в повторной экспертизе

Мосгорсуд отказал актеру Михаилу Ефремову в новой экспертизе по делу о смертельном ДТП, сообщает РИА «Новости».

Представители Ефремова просили о новой экспертизе для выяснения вопроса, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший в ДТП курьер-водитель Сергей Захаров.

Судебно-медицинский эксперт Елена Кучина, выступившая в Мосгорсуде, пришла к заключению, что Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент аварии, иначе он мог бы выжить. До этого проведенная в рамках рассмотрения дела в Пресненском суде Москвы экспертиза указывала на то, что Захаров ехал пристегнутым.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

22 октября в Мосгорсуде рассматривают апелляционные жалобы на приговор Ефремову.

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