Картина Бэнкси ушла с молотка почти за $10 млн

Картину британского граффити-художника Бэнкси под названием «Покажи мне Моне» (Show me the Monet) продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за £7,6 млн ($9,8 млн). Об этом сообщается на странице аукционного дома в Twitter.

В своей работе уличный мастер сделал отсылку к шедевру Клода Моне «Японский мостик». По данным Sotheby's, итоговая цена превысила первоначальную оценку. Торги длились всего восемь минут, картину приобрел азиатский инвестор.

Известно, что самой дорогой картиной Бэнкси остается «Переданный Парламент» (Devolved Parliament) с сидящими в британском парламенте обезьянами. В 2019 году ее продали за £9,9 млн ($12 млн).

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