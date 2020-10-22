Песни экс-участника группы «ДДТ» признали экстремистскими

Две композиции группы «Электрические партизаны», основанной бывшим участником «ДДТ» Вадимом Курылевым, попали в список экстремистских. Такое решение принял Минюст России, сообщает сайт ведомства.

Железнодорожный районный суд Пензы признал, что в песнях «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)» есть призывы к насильственным действиям против власти и ее представителей. Кроме того, там усмотрели, что в них содержится положительная оценка идеологии насилия. Роскомнадзору было поручено заблокировать доступ ко всем ссылкам на композиции в интернете.

Группа «Электрические партизаны» появилась на основе проекта «Курылев-бэнд», который музыкант организовал еще в 1999 году. У коллектива отсутствует постоянный состав. Автором большинства ее песен является Курылев.

Вадим Курылев входил в состав рок-группы «ДДТ» с 1986 по 2002 год. Он был басистом, гитаристом и аранжировщиком коллектива.