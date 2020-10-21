Премьерные показы спектакля Богомолова «Бесы Достоевского» перенесли

Премьера спектакля режиссера Константина Богомолова «Бесы Достоевского», которая должна была состояться в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 21 и 22 октября, перенесена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра Марию Малкину.

Показы перенесены 10 и 11 ноября соответственно.

Малкина уточнила, что причиной стал запрет на проведение массовых мероприятий с 21 октября по 7 ноября 2020 года в Московской области в целях предотвращения распространения коронавируса.

Спектакль Богомолова «Бесы Достоевского» является совместным проектом Театра на Бронной, Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и концертного зала «Барвиха Luxury Village». Исполнителями ролей выступают Елена Морозова, Никита Ефремов, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Куличков, Александра Ребенок, Василиса Перелыгина, Александр Яцко, Вера Майорова, Татьяна Лозовая, Андрей Субботин и другие.

По словам Малкиной, данная постановка — это не версия романа «Бесы», а скорее режиссерский опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором.

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