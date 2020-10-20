Михалков назвал желаемую дату проведения следующего ММКФ

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков в новом интервью ТАСС рассказал, что планирует провести следующий киносмотр весной 2021 года.

По словам Михалкова, готовить фестиваль можно онлайн, а взаимодействие по его организации уже налажено. «Работает и Союз кинематографистов, мы сохранили его. Организация не рассыпалась на огромное количество частей, как Союз писателей и так далее. И я мечтал бы, чтобы и Союз кинематографистов работал вне зависимости от того, кто им руководит», — сказал он.

42-й Московский международный кинофестиваль из-за пандемии был перенесен на осень и проходил с 1 по 8 октября 2020 года. Михалков уточнил, что фестиваль необходимо было провести, чтобы не потерять лицензию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров.

Предыдущий киносмотр состоялся в апреле 2019 года.

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