Джигурду не пустили на суд по рассмотрению жалоб на приговор Ефремову

Актера Никиту Джигурду не пустили на проходящее 20 октября заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову.

Об этом сообщает РИА «Новости». Джигурда ранее подал жалобу от национального комитета противодействия коррупции. «Пристав мне шепнул на ушко, что был приказ меня не пускать», — утверждает Джигурда.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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