Джигурду не пустили на суд по рассмотрению жалоб на приговор Ефремову
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актера Никиту Джигурду не пустили на проходящее 20 октября заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову.
Об этом сообщает РИА «Новости». Джигурда ранее подал жалобу от национального комитета противодействия коррупции. «Пристав мне шепнул на ушко, что был приказ меня не пускать», — утверждает Джигурда.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Родственники Ефремова отказались от примирения с потерпевшей стороной в деле о ДТП
— Прокуратура Москвы просит суд оставить в силе приговор Ефремову