Певица Валерия станет бабушкой

Певица Валерия скоро станет бабушкой. Об этом у себя в Instagram сообщил ее младший сын Арсений.

21-летний Арсений Шульгин опубликовал фотографию, на которой позирует со своей супругой Лианой. «У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви», — подписал снимок он.

Сообщения о том, что Лиана может ждать ребенка, впервые появились в СМИ после свадьбы молодых влюбленных в августе.

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