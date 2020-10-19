Певица Валерия станет бабушкой
Елена Арнольдова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Певица Валерия скоро станет бабушкой. Об этом у себя в Instagram сообщил ее младший сын Арсений.
21-летний Арсений Шульгин опубликовал фотографию, на которой позирует со своей супругой Лианой. «У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви», — подписал снимок он.
Сообщения о том, что Лиана может ждать ребенка, впервые появились в СМИ после свадьбы молодых влюбленных в августе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дробыш опубликовал видео с госпитализацией Валерии
— Валерия и Пригожин ушли на карантин