Путин поблагодарил Сигала за помощь в восстановлении популяции омуля

Президент России Владимир Путин во время беседы с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым попросил его поблагодарить актера Стивена Сигала за его экологические инициативы, сообщает РИА «Новости».

По словам Шестакова, сейчас идет восстановление популяции байкальского омуля — сокращение популяции приостановлено, отмечается рост. К 2023-2025 годам в Росрыболовстве планируют опять открыть промышленное рыболовство на Байкале. «Стивен Сигал принимал участие в этой акции?» — спросил Путин и, получив утвердительный ответ, попросил передать артисту слова благодарности.

Ранее Стивен Сигал, с 2016 года являющийся гражданином России, возглавил проект по сохранению Байкала.

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