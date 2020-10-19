Адвокат Марины Кохал заявила о «всех видах наркотиков» в крови Энди Картрайта
Адвокат Марины Кохал Ирина Скурту заявила о том, что экспертиза останков покойного супруга Марины, рэпера Энди Картрайта, якобы готова.
По ее словам, пока эти результаты видела только сама Кохал. «Там были все виды наркотиков...», — цитирует рассказавшую об анализе крови погибшего юристку Telegram-канал «Mash на Мойке».
Сын Кохал и рэпера, сообщила Скурту, сейчас находится в больнице, его просят отдать семье Юрия Авдеева — адвоката Елены Кохал.
В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.
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