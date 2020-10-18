Финская журналистка написала, что Пушкин погиб от туберкулеза
Михаил Кириллов
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Финская журналистка Хельи Салонен в своем материале для издания Iltalehti причислила русского поэта Александра Пушкина к писателям, причиной смерти которых стал туберкулез.
В этот же список вошли Франц Кафка и Антон Чехов, которые умерли от других заболеваний.
«Это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулеза», — написала Салонен.
Удивленные читатели почти сразу указали женщине на ошибку. Один из них лично написал журналистке, что Пушкин погиб из-за смертельного ранения на дуэли.
В ответ на это Салонен указала, что «версий гибели знаменитостей много и альтернативное мнение позволительно».
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