Финская журналистка написала, что Пушкин погиб от туберкулеза

Финская журналистка Хельи Салонен в своем материале для издания Iltalehti причислила русского поэта Александра Пушкина к писателям, причиной смерти которых стал туберкулез.

В этот же список вошли Франц Кафка и Антон Чехов, которые умерли от других заболеваний.

«Это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулеза», — написала Салонен.

Удивленные читатели почти сразу указали женщине на ошибку. Один из них лично написал журналистке, что Пушкин погиб из-за смертельного ранения на дуэли.

В ответ на это Салонен указала, что «версий гибели знаменитостей много и альтернативное мнение позволительно».

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