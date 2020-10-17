В возрасте 68 лет умер кинопродюсер Михаил Зильберман
В возрасте 68 лет умер кинопродюсер Михаил Зильберман. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
«16 октября после продолжительной болезни умер кинопродюсер, член Союза кинематографистов России Михаил Анатольевич Зильберман», — говорится в сообщении.
Зильберман появился на свет в 1952 года в Москве, окончил Московский институт электронного машиностроения, затем курсы организаторов кинопроизводства при Госкино СССР. Работал на киностудии Горького, а в 1986 году стал руководителем ее творческого объединения «Контакт». В списке его работ значатся около 30 фильмов, в том числе «Граница 1918», «Водитель для Веры», «Русский бунт», «Янковский» и другие.
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