В возрасте 68 лет умер кинопродюсер Михаил Зильберман. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«16 октября после продолжительной болезни умер кинопродюсер, член Союза кинематографистов России Михаил Анатольевич Зильберман», — говорится в сообщении.

Зильберман появился на свет в 1952 года в Москве, окончил Московский институт электронного машиностроения, затем курсы организаторов кинопроизводства при Госкино СССР. Работал на киностудии Горького, а в 1986 году стал руководителем ее творческого объединения «Контакт». В списке его работ значатся около 30 фильмов, в том числе «Граница 1918», «Водитель для Веры», «Русский бунт», «Янковский» и другие.

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