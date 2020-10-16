Умер экс-басист AC/DC

Скончался бывший басист австралийской рок-группы AC/DC Пол Мэттерс. Об этом сообщил у себя на Facebook его друг Род Уэскомб.

По словам Уэскомба, Мэттерс умер из-за проблем со здоровьем, связанных с его «рок-н-ролльным образом жизни». В последние годы Пол Мэттерс, написал друг, вел затворническую жизнь.

Пол Мэттерс играл в AC/DC в течение нескольких недель в 1975 году. Он присоединился к группе после того, как коллектив выпустил альбом High Voltage, заменив бас-гитариста Ларри Ван Кридта.

После ухода из AC/DC Пол Мэттерс покончил с музыкальной карьерой и дал только одно интервью. Оно вышло в 2017 году в биографии покойного фронтмена группы Бона Скотта. Мэттерс рассказывал, что Скотт уволил его по дороге на очередной концерт.