Mash: писатель Дмитрий Стародубцев задержан за изнасилование школьницы

Писатель, автор книги «В поисках оргазма» Дмитрий Стародубцев был задержан по обвинению в изнасиловании школьницы, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что по версии следствия, 56-летний литератор, в 1990-е занимавшийся избирательной кампанией Бориса Ельцина, 13 лет назад развратил 11-летнюю девочку. Сейчас девушка, которой исполнилось 24 года, подала заявление в полицию.

По информации «Московского комсомольца», Стародубцеву и его другу вменяют три эпизода 12-летней давности. Следствие ходатайствует об их аресте.

Представители писателя пока не комментировали сообщения о задержании.

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