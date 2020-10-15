Актер Михаил Ефремов исповедался и причастился в тюрьме, сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

По словам Мельникова, Ефремов в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы побывал в тюремном храме, где прошел таинства исповеди и причастия.

Кроме того, Мельников опроверг сообщения СМИ о том, что Ефремов играет в настольный теннис.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав. 20 октября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию Ефремова на приговор Пресненского суда

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