Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон вспомнили худшие поцелуи в своей карьере

Актриса Кейт Хадсон стала гостьей подкаста Goop своей коллеги Гвинет Пэлтроу.

Во время беседы они обсудили худшие поцелуи в своей кинематографической карьере. По словам Хадсон, всякий раз, когда она целовала Мэттью Макконахи в фильмах «Как отделаться от парня за 10 дней» и «Золото дураков», что-то шло не так. «Начинался насморк или ветер. Кажется, лучшие целовальщики мне не достались. Я была достойна лучшего», — сказала она.

Пэлтроу, в свою очередь, вспомнила, что ей не нравились поцелуи с Робертом Дауни-младшим на съемках фильмов по комиксам Marvel. «Всякий раз я думала — да вы шутите, это все равно что брата целовать», — посмеялась актриса.

Всего Гвинет Пэлтроу снялась с Робертом Дауни-младшим в семи картинах Marvel.

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