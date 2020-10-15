Подруга рассказала о виде Марьянова в последние годы жизни

Актриса Елена Ксенофонтова посвятила новый пост в Instagram третьей годовщине со дня смерти своего друга, актера Дмитрия Марьянова.

Она рассказала о виде артиста в последние годы жизни и отметила, что хочет помнить его другим. «В моей памяти ты не смешной лягушонок Радуга и не страшно располневший с потухшим взглядом дядька с фотографий последних лет твоей жизни. Нет. В моих воспоминаниях ты брутальный лысый подросток периода наших съемок в «Карамболь», — пишет она. «Крутой, востребованный актер и сбивающий с ног своей необузданной сексуальностью мужик», — добавила Ксенофонтова.

Дмитрий Марьянов умер в 2017 году в реабилитационном центре на 48-м году жизни. Причиной смерти назван разрыв подвздошной вены.

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