Театр наций отменил показы спектакля «Горбачев»

Государственный театр наций отменил премьерные показы спектакля «Горбачев» Алвиса Херманиса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

Отмена связана с болезнью исполнительницы главной роли — актрисы Чулпан Хаматовой. «Нам очень жаль, но премьерные показы спектакля «Горбачев» 14, 16 и 17 октября отменяются в связи с болезнью актрисы», — рассказали в театре.

Хаматова в спектакле играет жену советского лидера Михаила Горбачева Раису Максимовну, а роль самого политика исполняет художественный руководитель театра Евгений Миронов.

Билеты можно вернуть в течение десяти дней после отмененного показа.

Премьера «Горбачева» состоялась 10 октября. Михаил Горбачев видел постановку и положительно отзывался о ней.

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