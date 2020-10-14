Любовь Успенская рассказала о смерти второго мужа
Александра Лисица
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Певица Любовь Успенская в Instagram рассказала о смерти своего второго мужа — Юрия Успенского.
По словам Успенской, экс-супруг прошел со ней «весь путь эмиграции». »Юрий Успенский, который был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушел из жизни», — пишет она.
Артистка была замужем за Юрием Успенским в течение шести лет в конце 1970-х — начале 1980-х. С ним она в 1978 году выехала из Италии, куда эмигрировала ранее, в США.
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