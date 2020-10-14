Ольга Сутулова и Евгений Стычкин стали родителями

Актер Евгений Стычкин опубликовал в Instagram видеозапись из родильного дома, в подписи к которой дал понять, что снова стал отцом.

Он сопроводил видео хэштегами «лелямойгерой», «авраамродилисаака», «сынзаотцаответчик». В комментариях пару поздравляют с рождением сына, хотя ранее супруги не называли пол младенца. Ставшего в пятый раз отцом Стычкина уже поздравили артисты Алексей Барац, Равшана Куркова, Ксения Раппопорт, Виктория Толстоганова и др.

Первый ребенок, дочь, родился у Евгения Стычкина в отношениях с однокурсницей Юлей Жемчуговой в 1995 году. Позже в браке с пианисткой Екатериной Сканави родилось трое детей: сыновья Алексей и Лев и дочь Александра.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Евгений Стычкин в пятый раз станет отцом