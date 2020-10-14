TikTok и Universal Music запустили конкурс для начинающих музыкантов

Сервис TikTok и одна из крупнейших музыкальных компаний Universal Music Group запустили совместный конкурс, победитель которого получит возможность выпустить релиз и записать дуэт с Еленой Темниковой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе TikTok.

Для участия в музыкальном конкурсе нужно снять короткий ролик с хэштегом #TikTokСуперстар. Однако важно, чтобы артист не сотрудничал с какими-либо музыкальными лейблами, имел не меньше трех собственных композиций и не более 200 тысяч подписчиков в соцсетях. Также аккаунт участника в TikTok должен содержать не менее 5 видеороликов.

Финалистов проекта выберет жюри, в которое вошли гендиректор российского офиса Universal Music Дмитрий Коннов, певица Елена Темникова и блогер Екатерина Адушкина.

Победитель конкурса будет объявлен 25 декабря. Он сможет записать музыкальный релиз и клип совместно с Universal Music, спеть с Еленой Темниковой, попасть в программу развития талантов TikTok и запустить челлендж на платформе.

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