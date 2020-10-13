Назван актерский состав приквела «Безумного Макса»

Режиссер приквела «Безумного Маска» Джордж Миллер рассказал, кто исполнит главные роли в новой ленте. Об этом сообщает Deadline.

По словам Миллера, который также выступит в роли сценариста, картина получит название «Фуриоса». При этом он не уточнил подробности сюжета.

Так, в роли молодой молодой Фуриосы выступит Аня Тейлор-Джой (сериал «Ход королевы» и фильм «Новые мутанты»).

Кроме того, в новой кинокартине можно будет увидеть Криса Хемсворта («Гонка», «Мстители») и Яхью Абдул-Матина II («Аквамен», «Хранители»).

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