Назван актерский состав приквела «Безумного Макса»
Ника Пикекатлет
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Режиссер приквела «Безумного Маска» Джордж Миллер рассказал, кто исполнит главные роли в новой ленте. Об этом сообщает Deadline.
По словам Миллера, который также выступит в роли сценариста, картина получит название «Фуриоса». При этом он не уточнил подробности сюжета.
Так, в роли молодой молодой Фуриосы выступит Аня Тейлор-Джой (сериал «Ход королевы» и фильм «Новые мутанты»).
Кроме того, в новой кинокартине можно будет увидеть Криса Хемсворта («Гонка», «Мстители») и Яхью Абдул-Матина II («Аквамен», «Хранители»).
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