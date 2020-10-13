Юэн Макгрегор рассказал о продолжении съемок сериала про Оби-Ван Кеноби

Актер Юэн Макгрегор рассказал о продолжении съемок сериала про героя «Звездных войн» Оби-Ван Кеноби, сообщает Variety.

По словам Макгрегора, съемки сериала Деборы Чоу начнутся в марте 2021 года. Перенос связан с ограничениями из-за пандемии коронавируса и сменой сценариста — в январе 2020 года из проекта вышел предыдущий сценарист Хуссейн Амини, его заменил Джо Харольд.

Макгрегор также высказал благодарность Алеку Гиннессу, игравшему Кеноби в оригинальных «Звездных войнах» и скончавшемуся в 2000 году. «Я пытался представить Алека Гиннесса, как бы он сыграл эти сцены, будучи намного моложе? Я пересмотрел его старые фильмы, которых никогда не видел. Замечательные картины», — поделился артист.

Когда выйдет сериал с Макгрегором, пока не известно.

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