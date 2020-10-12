Стивену Кингу понравился российский сериал «Эпидемия»
Александра Лисица
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Писатель Стивен Кинг оценил вышедший на Netflix российский сериал «Эпидемия» в Twitter.
Литератор назвал «Эпидемию» «чертовски хорошим российским сериалом». «Там есть чума. Там много снега и холода (это же Россия). Все пьют водку. Небольшой спойлер: пацан — настоящая заноза в заднице», — написал он.
В еще одном посте он сравнил «Эпидемию» со «спагетти-вестерном».
«Эпидемия» Павла Костомарова была снята по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» (2011). Сериал вышел на Netflix 7 октября под названием «К озеру».
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