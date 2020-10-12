Умерла «золотая девушка» из фильмов про Бонда Маргарет Нолан

В возрасте 76 лет умерла актриса Маргарет Нолан, наиболее известная по роли в фильме о британском шпионе Джеймсе Бонде «Голдфингер». Об этом у себя в Twitter сообщил британский режиссер Эдгар Райт.

Сын актрисы, Оскар Дикс, также подтвердил смерть матери, пишет The Mirror.

Образ девушки стал моделью для иконического образа «золотой девушки» в заставке шпионского боевика.

Причина смерти актрисы не уточняется.

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