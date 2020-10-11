Вассерман готов потерять девственность ради человечества

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман заявил, что готов потерять девственность ради спасения человечества. Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ.

Вассерман отметил, что согласился бы лишиться девственности, если бы остался единственным мужчиной в мире перед концом света.

При этом он подчеркнул, что пока предпочитает «перекладывать эту обязанность на других».

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