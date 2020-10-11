HBO Max заказал сериал «Зеленый Фонарь»

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HBO Max запустит в производство сериал «Зеленый Фонарь» по комиксам вселенной DC, пишет Variety.

По данным издания, пока речь идет об одном сезоне из 10 эпизодов.

Над сценарием будут работать автор «Лего Фильм: Бэтмен» — Сет Грэм-Смит и известный по «Стреле» Марк Гуггенхайм.

Дата выхода сериала пока не уточняется.

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