Вышел трейлер новой экранизации «Противостояния» Стивена Кинга

На Youtube-канале CBS All Access был опубликован трейлер сериала «Противостояние» — экранизации одноименного романа американского писателя Стивена Кинга, вышедшего в 1978 году.

Всего в сериале будет девять серий. Премьера «Противостояния» состоится 17 декабря 2020 года.

Режиссером телевизионного шоу выступил режиссер «Новых мутантов» и мелодрамы «Виноваты звезды» Джош Бун. В проекте снялись Александр Скарсгард, Хизер Грэм, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Вупи Голдберг и другие актеры.

По сюжету сериала на секретной базе случится утечка смертельного вируса, после чего большинство людей на планете умирает. Немногие выжившие образуют группы. Одни из них пытаются восстановить прежнее общество, а другие присоединяются к таинственному Человеку в черном, который стремится к мировому господству.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опубликованы первые кадры из «Противостояния» по книге Кинга о супервирусе

— Сериал по роману Стивена Кинга о пандемии получил дату премьеры

— Александр Скарсгард становится злодеем в первом трейлере «Противостояния»