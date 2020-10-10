Звезду «Интернов» госпитализировали в Лондоне

Актера Дмитрия Шаракоиса госпитализировали в Лондоне. Об этом он написал в Instagram.

По его словам, у него были сильные пульсации в голове и сердце. Актер отметил, что ему стало так плохо, что он заподозрил у себя инсульт или инфаркт.

Шаракоис добавил, что проблемы со здоровьем появились у него несколько недель назад, однако он игнорировал симптомы.

«Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — сказал он.

По предварительной оценке врачей, инсульта или инфаркта у него нет, однако необходимо провести дополнительные анализы.

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