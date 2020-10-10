Звезду «Интернов» госпитализировали в Лондоне
Арнольд Мухин
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актера Дмитрия Шаракоиса госпитализировали в Лондоне. Об этом он написал в Instagram.
По его словам, у него были сильные пульсации в голове и сердце. Актер отметил, что ему стало так плохо, что он заподозрил у себя инсульт или инфаркт.
Шаракоис добавил, что проблемы со здоровьем появились у него несколько недель назад, однако он игнорировал симптомы.
«Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — сказал он.
По предварительной оценке врачей, инсульта или инфаркта у него нет, однако необходимо провести дополнительные анализы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: