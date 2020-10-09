Адвокат рассказал о доказательствах убийства певицы Легкоступовой

Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин в беседе с «Пятым каналом» рассказал о том, что в квартире погибшей певицы были обнаружены следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве.

По словам Жорина, находку сделали представители правоохранительных органов. «Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови», — поделился адвокат.

Сейчас, уточнил он, убийство рассматривается как одна из версий смерти Легкоступовой, поскольку экспертиза установила необычный характер ее травм. «Это многократное воздействие, предположительно, тупым предметом. Теоретически таким предметом могла быть гантель, завернутая в полотенце», — заключил он.

Певица Валентина Легкоступова в начале августа была госпитализирована с травмой головы. 14 августа она скончалась.

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