Нидерландские музеи хотят вернуть награбленное
Крупнейшие музеи Нидерландов согласились с местным советом по культуре, предложившим вернуть награбленные предметы искусства в бывшие колонии государства.
Об этом заявили представители Рейксмузеума и Этнографического музея, сообщает The Guardian. Всего они готовы вернуть около 100 тыс. артефактов, в частности алмаз индонезийского султана Банджармасина весом в 70 карат.
В Рейксмузеуме уже ведутся исследовательские работы, направленные на установление происхождения коллекции.
При этом, уточняют в музеях, предметы не обязательно перевозить в страны-обладательницы. Их можно будет продолжить экспонировать на условиях аренды.
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