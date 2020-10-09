Нидерландские музеи хотят вернуть награбленное

Крупнейшие музеи Нидерландов согласились с местным советом по культуре, предложившим вернуть награбленные предметы искусства в бывшие колонии государства.

Об этом заявили представители Рейксмузеума и Этнографического музея, сообщает The Guardian. Всего они готовы вернуть около 100 тыс. артефактов, в частности алмаз индонезийского султана Банджармасина весом в 70 карат.

В Рейксмузеуме уже ведутся исследовательские работы, направленные на установление происхождения коллекции.

При этом, уточняют в музеях, предметы не обязательно перевозить в страны-обладательницы. Их можно будет продолжить экспонировать на условиях аренды.

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