Дана Борисова рассказала о просьбе помочь Татьяне Овсиенко

Телеведущая Дана Борисова в ходе пресс-конференции на тему «Наркомания и алкоголизм в российском шоу-бизнесе» рассказала, что к ней якобы обратились с просьбой помочь певице Татьяне Овсиенко.

По ее словам, эта информация не нашла официального подтверждения. «Существует вброс информации о том, что она нетрезвая бродит по участку своего загородного дома, и что ее спаивает нынешний сожитель, потому что хочет отнять ее загородный дом или квартиру», — цитирует Борисову ФАН.

Борисова попросила не бить тревогу раньше времени и подчеркнула, что Овсиенко «не похожа на спившуюся женщину».

Ранее свои беспокойства по поводу здоровья Овсиенко высказывали ее соседи и подруги.

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