Дуэйн «Скала» Джонсон занял третье место в мире по числу подписчиков в Instagram
Максимс Краюшкинс
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Американский рестлер и актер Дуэйн Скала Джонсон занял третье место в мире по количеству подписчиков в Instagram.
Актер опубликовал обращение, в котором поделился, чему он научился, набрав 200 млн подписчиков.
«Надо всегда говорить правду. И когда вы говорите правду, делайте все возможное, чтобы преподнести ее с достоинством, состраданием, уважением и взяв себя в руки», — сказал он.
Перове место по числу подписчиков в Instagram продолжает занимать португальский футболист Криштиану Роналдо.
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