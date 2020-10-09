Дуэйн «Скала» Джонсон занял третье место в мире по числу подписчиков в Instagram

Американский рестлер и актер Дуэйн Скала Джонсон занял третье место в мире по количеству подписчиков в Instagram.

Актер опубликовал обращение, в котором поделился, чему он научился, набрав 200 млн подписчиков.

«Надо всегда говорить правду. И когда вы говорите правду, делайте все возможное, чтобы преподнести ее с достоинством, состраданием, уважением и взяв себя в руки», — сказал он.

Перове место по числу подписчиков в Instagram продолжает занимать португальский футболист Криштиану Роналдо.

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