Автора хитов «Ласкового мая» привлекли к спору о правах на них

Автора хитов группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова привлекли к спору о правах на них, сообщает РИА «Новости».

Сейчас экс-солист коллектива Юрий Шатунов требует признать незаконным лицензионный договор, согласно которому компания «Честная музыка» запрещает ему исполнять песни группы. Девятый арбитражный апелляционный суд посчитал нужным привлечь к делу композитора из Оренбурга, чем и объяснил решение о новом рассмотрении спора по правилам первой инстанции.

Процесс должен начаться в ноябре.

Шатунов требует признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает ему исполнять 20 песен группы. Права на эти песни компания получила от бизнесмена Руслана Филатова, который, в свою очередь, получил их от продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Еще в июле 2020 года суд признал договор о передаче прав незаконным, однако сейчас Филатов оспаривает решение суда.

Апелляционный суд перейдет к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. Это означает, что нижестоящим судом были допущены процессуальные нарушения.

Группа «Ласковый май» была создана в 1986 году, в нее вошли воспитанники школы-интерната, в том числе Юрий Шатунов, который тогда был подростком.

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