Триллер Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года возглавил российский прокат в первую ночь показа, сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на данные ЕАИС.

На ночных сеансах картина собрала 921 тыс. руб., обогнав «Стрельцова» с 837 тыс. руб. и картину «Гудбай, Америка» с 587 тыс. руб.

Днем 8 октября «Бегущий по лезвию» уступил первые два места этим картинам и остался на третьем месте.

По сюжету, детектив Рик Декард в Лос-Анджелесе будущего борется с андроидами-преступниками. В 2017 году у фильма вышел сиквел — «Бегущий по лезвию 2049».

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