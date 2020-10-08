Худрук Московского молодежного театра высказался о гибели актера в бассейне

Худрук Московского молодежного театра Вячеслав Спесивцев высказал соболезнования в связи со смертью ранее работавшего в его театре 26-летнего актера Рината Кафиятуллина.

По словам Спесивцева, актер был талантлив и подавал надежды, но сильно болел и ушел из театра два года назад. «Лечился все время. Я потерял с ним связь. Способный был человек, талантливый. Жалко, очень жалко. У него была болезнь, которой страдал наш великий писатель Достоевский. Он падал в обморок», — цитирует руководителя театра «Пятый канал».

7 октября Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне одного из московских фитнес-центров. Прибывшие на место происшествия медики не смогли реанимировать его.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Молодой актер утонул в бассейне фитнес-клуба в Москве

— Стали известны обстоятельства гибели актера Кафиятуллина в бассейне