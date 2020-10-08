Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса
Александра Лисица
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Нобелевская премия в области литературы присудили поэтессе Луизе Глюк, сообщает комитет премии в своем Twitter.
Награда присуждена Глюк с формулировкой «За узнаваемый поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
Ранее букмекеры предполагали, что премию могут получить Мариз Конде, Людмила Улицкая, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд или Нгуги Ва Тхионго.
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