Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса

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The Nobel Prize/Twitter.com

Нобелевская премия в области литературы присудили поэтессе Луизе Глюк, сообщает комитет премии в своем Twitter.

Награда присуждена Глюк с формулировкой «За узнаваемый поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Ранее букмекеры предполагали, что премию могут получить Мариз Конде, Людмила Улицкая, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд или Нгуги Ва Тхионго.

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