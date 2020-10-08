Названо место прощания с оперным певцом Пьявко

Семья оперного певца Владислава Пьявко назвала место и дату прощания с оперным певцом Владиславом Пьявко.

Как сообщается на странице артиста в Facebook, похороны пройдут 10 октября на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания начнется в похоронном зале «Троекурово» на Троекуровском кладбище в 11.45 мск.

Оперный певец скончался 6 октября на 80-м году жизни. Еще 30 сентября 2020 года тенор выступал. Он спел в Тюмени на открытии ХХХ фестиваля «Алябьевская осень». Артист вышел на сцену с неаполитанской песней композитора Каннио «Влюбленный солдат».

Владислав Пьявко с 1966 по 1989 год был солистом Большого театра. С 1989 по 1996 год пел в Немецкой государственной опере. Пьявко преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и Московской государственной консерватории имени Чайковского.

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