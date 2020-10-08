Экс-чиновница Минобороны Васильева стала почетным членом Академии художеств

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала под опубликованным постом Васильева.

В анкете на ее странице в РАХ указано, что звание почетного члена академии ей присвоено в 2020 году. Васильева является юристом, художником, искусствоведом, а также членом Творческого союза художников России.

Евгения Васильева ранее руководила департаментом имущественных отношений Минобороны. В прошлом она была фигуранткой громкого дела о мошенничестве. В 2015 году суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Васильеву освободили условно-досрочно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Расследование «дела Васильевой» продолжается

— Сердюков сменил Васильеву на должности секретаря ТСЖ в их доме в центре Москвы

— Теперь их трое: откуда берутся дети Васильевой и Сердюкова