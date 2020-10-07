Назван актерский состав новой «Обители зла»

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Кинокомпания Constantine Film определилась с актерским составом ребута боевика «Обитель зла», сообщает Deadline.

В фильме режиссера и сценариста Йоханнеса Робертса сыграют Кая Скоделарио, Ханна Джон-Кэймен, Робби Амелл, Том Хоппер, Эван Джогиа, Нил МакДонаф.

Шестая «Обитель зла» с Миллой Йовович вышла в 2016 году. Сюжет нового фильма будет основан на первых двух частях оригинальной линейки компьютерных игр.

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