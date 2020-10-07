Умер оперный певец Владислав Пьявко

Народный артист СССР Владислав Пьявко умер в возрасте 79 лет, сообщается на его странице в Facebook.

Родственники рассказали, что Пьявко скончался вечером 6 октября.

О месте и времени прощания с оперным певцом будет сообщено дополнительно.

Еще 30 сентября 2020 года тенор выступал. Он спел в Тюмени на открытии ХХХ фестиваля «Алябьевская осень». Артист вышел на сцену с неаполитанской песней композитора Каннио «Влюбленный солдат».

Владислав Пьявко с 1966 по 1989 год был солистом Большого театра. С 1989 по 1996 год пел в Немецкой государственной опере. Пьявко преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и Московской государственной консерватории имени Чайковского.