«Союзмультфильм» удалил популярные советские мультфильмы с YouTube

Студия «Союзмультфильм» удалила с официального канала на YouTube мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Веселая карусель» и еще тысячу других популярных анимационных картин, сообщает НСН.

Уточняется, что киностудия заключила контракт с платным онлайн-кинотеатром Premier, и теперь мультфильмы будут доступны на этой площадке.

Советские мультфильмы можно посмотреть на других каналах видеосервиса, однако в худшем качестве. По состоянию на 6 октября на канале «Союзмультфильма» были опубликованы только три советских мультфильма: «Красная Шапочка» (1937), «Дядя Степа» (1938) и первый мультфильм, выпущенный на студии в 1936 году --«В Африке жарко».

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