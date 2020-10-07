Борис Щербаков ответил на слухи о своей госпитализации

Народный артист России Борис Щербаков в беседе с ФАН ответил на слухи о своей экстренной госпитализации.

Щербаков признался, что сообщение о болезни рассмешило его. «Остается только смеяться, откуда такая информация?» — спросил он, поблагодарив журналистов за беспокойство.

Вечером 6 октября СМИ рассказали о госпитализации Щербакова. Утверждалось, что врачи якобы зафиксировали у артиста одышку и кашель и заподозрили у него бронхит.

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