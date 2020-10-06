В США скончался гитарист Эдди ван Хален

В США скончался американский гитарист и основатель рок-группы Van Halen Эдвард ван Хален. Об этом в Twitter написал его сын Вольф ван Хален.

Музыкант умер на 66 году жизни.

По словам сына, отец долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

«Он был лучшим отцом, о котором я мог только мечтать. Каждое мгновение с ним вне и на сцене было подарком. Мое сердце разбито, и я не думаю, что смогу оправиться от этой потери», — написал Вольф ван Хален.

Поклонники музыканта также выразили свои соболезнования в комментариях под публикацией.