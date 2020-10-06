Премьеру «Бэтмена» перенесли на 2022 год

Студия Warner Bros. перенесла премьеру «Бэтмена» Мэтта Ривза с 1 октября 2021 года на 4 марта 2022 года, сообщает Variety.

Кроме того, перенесены премьеры других экранизаций комиксов. «Флэш» сместился с 3 июня на 4 ноября 2022 года, а сиквел «Шазама» — с 4 ноября 2022-го на 2 июня 2023 года.

«Черный Адам» и «Майнкрафт» исчезли из графика выхода. Их премьеры были изначально запланированы на 22 декабря 2021-го и 3 марта 2022 года соответственно.

Съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли были возобновлены в сентябре 2020 года после излечения актера от коронавирусной инфекции.

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