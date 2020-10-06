Назван исполнитель главной роли в приквеле «Игры престолов»
Александра Лисица
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Актер Пэдди Консидайн исполнит одну из ключевых ролей в приквеле сериала «Игры престолов», сообщает Deadline со ссылкой на собственный источник.
Как утверждает инсайдер, звезда «Острых козырьков» сыграет роль справедливого короля Визериса Таргариена в первом сезоне сериала «Дом дракона».
Пока это первый актер, которого утвердили на роль в проекте.
Действие сериала, в основу которого легла книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», будет разворачиваться за 300 лет до событий книжной серии «Песнь Льда и Огня» и сериала «Игра престолов».
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