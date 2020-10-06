Соловьев предложил отвезти ковид-диссидентов в «красную зону»

Телеведущий Владимир Соловьев на своем YouTube-канале резко раскритиковал ковид-диссидентов — людей, которые не верят в существование коронавирусной инфекции.

По его словам, эти люди ведут себя «как бессмертные». «Кричат «нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер», «это все придумали для того, чтобы...». Для чего, идиоты?! Один раз взять всех этих кретинов, которые не верят в коронавирус, и отвезти их в красную зону, чтобы они походили ножками и посмотрели», — предложил Соловьев показать таким людям «коронавирусные» больницы.

Он обратил внимание на то, что в городах России снова начали разворачивать дополнительные госпитали. «Вы предлагаете что? Через губу кричать, что этого ничего нет, и все это гигантский обман?» — цитирует Соловьева РИА «Новости».

Всего в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек. В мире зафиксировано почти 35,5 млн заболевших, число летальных исходов превысило отметку в 1 млн, выздоровели 24,7 млн пациентов.

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