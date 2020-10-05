Умерла режиссер Майя Маркова

Режиссер Майя Маркова умерла на 95-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

«На 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера телевизионных фильмов Марковой Майи Алексеевны», — говорится в заявлении.

Маркова в 1949 году окончила актерский факультет ВГИК, с 1950 года работала на Центральном телевидении, а с 1955 была была режиссером главной редакции литературных программ.

Она является автором телефильмов и спектаклей, в частности «Голубой чашки», «Вечно живых» и «Спешите делать добро».