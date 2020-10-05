Экстренно госпитализирован актер Леонид Мозговой

Сыгравший Ленина и Гитлера в картинах Александра Сокурова «Телец» и «Молох» актер Леонид Мозговой экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает «5 канал» со ссылкой на «Петербург-концерт».

Почему Мозговому пришлось обратиться к врачам, неизвестно. «Да, это действительно так, но больше у меня информации, к сожалению, никакой нет», — рассказала пресс-секретарь «Петербург-концерта» Юлия Чайка.

Сам артист на связь не выходит. Известно, что его подключили к ИВЛ.

По информации коллег, Леонид Мозговой находится в Александровской больнице, которая с 1 октября принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

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