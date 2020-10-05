Милла Йовович воюет с чудовищами в трейлере «Охотника на монстров»
Елена Арнольдова
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На YouTube опубликован тизер-трейлер фантастического боевика «Охотник на монстров» с Миллой Йовович в главной роли.
В экранизации компьютерной игры Monster Hunter также сыграли Рон Перлман, Тони «Онг Бак» Джа, Миган Гуд, Джон Хелман.
Режиссерское кресло занял муж Миллы Йовович Пол Андерсон.
По сюжету лейтенант Артемис (Йовович) сражается с чудовищами в параллельном мире.
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