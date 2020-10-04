Лещенко пожаловался на огромные убытки артистов из-за пандемии

Российские артисты несут значительные убытки из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил народный артист России Лев Лещенко радиостанции «Говорит Москва».

По словам Лещенко, хуже всего приходится деятелям культуры, которые работают в негосударственных учреждениях.

«Есть какие-то государственные мероприятия, которые не отменены, и мы выступаем на них. Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла», – поделился певец.

Он выразил надежду, что ситуация изменится к новогодним праздникам и назвал предновогоднюю концертную кампанию «единственным спасением» для индустрии.

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